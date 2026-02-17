A23: Kleinwagen landet im Graben – erschwerte Bedingungen für die Feuerwehr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A23 bei Lägerdorf (Kreis Steinburg) ist am Dienstagvormittag ein 24 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt worden.

Der Mann war mit seinem Renault in Richtung Itzehoe-Süd unterwegs, als er gegen 9.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam.

A23: Kleinwagen überschlägt sich

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte Glätte eine Rolle gespielt haben. Der Kleinwagen fuhr durch mehrere Sträucher, überschlug sich und kam schließlich kopfüber in einem Wassergraben zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und klagte über Nackenschmerzen. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich aufwendig, da es hinter einem Wildschutzzaun und dichtem Bewuchs lag. Über einen nahegelegenen Acker konnte der Wagen schließlich abgeschleppt werden. Größere Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn gab es nicht, die Einsatzfahrzeuge standen während der Maßnahmen auf dem Standstreifen. (rei)