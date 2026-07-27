Schrecklicher Unfall im Kreis Herzogtum Lauenburg: Ein VW Polo kollidierte am Montagvormittag mit einem Kleintransporter – mit tödlichen Folgen.

Zahlreiche Rettungskräfte waren am Unfallort auf der B207 im Einsatz. NEWS5 / René Schröder

Ein Autofahrer ist am Montag bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 207 gestorben.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin war er kurz nach 10 Uhr mit seinem VW Polo zwischen Fredeburg und Mölln unterwegs, als der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Fahrer des VW Polo stirbt nach schwerem Zusammenstoß

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Dort fuhr zur selben Zeit ein Kleintransporter – es kam zum schweren Zusammenstoß. Dabei geriet der Transporter von der Fahrbahn ab und kam im Graben neben der Straße auf der Seite zum Liegen.

Trotz der zahlreichen Rettungskräfte vor Ort kam für den Fahrer des Polo jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch vor Ort. Seine Beifahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Transporters wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt.

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Auch um kurz vor 14 Uhr war die Straße weiterhin gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (mwi)