Tragischer Unfall im Norden: Kleinkind angefahren und lebensgefährlich verletzt

Schwerer Unfall im Kreis Schleswig-Flensburg: Ein Kleinkind ist am Freitag in Tarp von einem Auto angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Der Unfall habe sich am Vormittag bei einem Spielplatz ereignet, hieß es von der Polizei. Eine 27-Jährige wollte demnach mit ihrem eigenen sowie dem Kind der Fahrerin (25) des Wagens den Spielplatz besuchen.

Tarp: Kleinkind von Auto angefahren

Dort angekommen, habe die Frau ihren Sohn (1) aus dem Auto genommen und auf dem Gehweg abgesetzt, um das Kind der Fahrerin aus dem Auto zu holen. Dazu sei sie einmal um den Wagen herumgegangen. In der Zwischenzeit sei ihr Kind unbemerkt vor das Auto gelaufen. Als die 25-Jährige losfuhr, habe sie den kleinen Jungen übersehen und ihn überfahren.

Das könnte Sie auch interessieren: Noch ein Krankenhaus vor dem Aus! Klinik im Hamburger Westen schließt

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leiteten Ersthelfer Reanimationsmaßnahmen ein. Das Kind kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Flensburger Krankenhaus. Die beiden Frauen wurden mit einem Schock ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen. (dpa/mp)