Im Landeanflug stürzt Kleinflugzeug plötzlich vom Himmel – der Pilot stirbt. Was bisher über den Einsatz bekannt ist.

Am Sonntag stürzte das Kleinflugzeug in der Nähe von Hamburg ab, der Pilot kam ums Leben. Marcus Golejewski/dpa

Großeinsatz am Sonntagnachmittag im Kreis Pinneberg: Nahe des Flugplatzes Uetersen/Heist ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der einzige Insasse kam dabei ums Leben.

Gegen 13.00 Uhr meldeten mehrere Anrufer, dass ein Flugzeug in einem Waldstück nahe des Flugplatzes abgestürzt sein soll. Wenig später erreichten erste Einsatzkräfte den schwer zugänglichen Absturzort am Waldrand im Gemeindegebiet von Appen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 42-jährige Pilot, der allein auf dem Weg von Berlin nach Dänemark war, am Flugplatz Uetersen/Heist eine Zwischenlandung eingelegt. Gegen 13 Uhr startete er von dort wieder mit seinem Motorflugzeug, um seinen Flug nach Dänemark fortzusetzen. Doch schon kurz nach dem Start stürzte die Maschine in das nahegelegene Waldstück.

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Flugzeugabsturz: Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät

Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes aus Elmshorn feststellen.

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Warum das Flugzeug plötzlich an Höhe verlor und in ein Feld stürzte, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Absturz-Ursache laufen, so ein Sprecher der Polizei zur MOPO am Montag. Aktuell werden Zeugen befragt. Auch Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung waren laut Polizei für Untersuchungen am Unfallort.

Kampfmittelräumdienst nach Flugzeugabsturz im Einsatz

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Nach Angaben der Polizei war in dem Flugzeug ein ballistisches Rettungssystem verbaut, das im Notfall per Feststoffrakete einen Fallschirm auslöst. Da die Rakete beim Absturz jedoch nicht auslöste, musste der Kampfmittelräumdienst des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein sie gegen 17 Uhr kontrolliert sprengen. In der Nacht barg das Technische Hilfswerk schließlich das Flugzeug aus dem Wald.

Laut einem Feuerwehrsprecher waren mehr als 60 Rettungskräfte im Einsatz. Darunter waren auch zwei Rettungshubschrauber – einer aus Hamburg und einer aus Glückstadt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe.