Kleines Kind reißt sich plötzlich los – Autofahrer kann nicht mehr bremsen

Schrecklicher Unfall im Kreis Stormarn: Ein dreijähriges Kind lief am Mittwoch plötzlich auf die Straße und wurde von einem Auto angefahren.

Um kurz nach 17 Uhr waren die Eltern und ihr dreijähriges Kind am Südring in Wentorf unterwegs, als sich das Kleinkind laut Polizei plötzlich von der Hand der Mutter losriss.

Unfall Wentorf: Dreijähriges Kind läuft auf die Straße

Dabei rannte es auf die Fahrbahn, auf der zu diesem Zeitpunkt ein Seat fuhr. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Der sofort gerufene Rettungswagen brachte das Kleinkind in eine Klinik. Es wurde laut der Polizei schwer verletzt, zurzeit besteht aber keine Lebensgefahr.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Vermisste nach Tretboot-Unfall: Kind fällt in See, Vater springt hinterher

Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt, sein Auto war an Kotflügel und Stoßstänge leicht beschädigt. Der Südring blieb zunächst für einige Stunden für den Verkehr gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. (aba)