Klamotten am Ufer entdeckt: Großeinsatz auf See bei Hamburg

Großeinsatz im Kreis Pinneberg: Retter und Hilfskräfte suchen aktuell den Rantzauer See in Barmstedt ab. Es hatte einen Hinweis gegeben, dass eine Person möglicherweise in Gefahr sein könnte.

Zeugen informierten die Rettungskräfte um 12 Uhr am Samstagmittag, weil sie am Ufer des Sees Kleidungsstücke gefunden hatten. Die Feuerwehr entsandte ein entsprechendes Aufgebot, auch die DLRG wurde informiert.

Rantzauer See: Drohne in der Luft

Mit mehreren Booten und speziell ausgebildeten Tauchern suchen die Kräfte den See von verschiedenen Seiten ab. Auch eine Drohne wurde in die Luft gelassen, um aus der Vogelperspektive einen besseren Blick über das Wasser zu haben.

Die Suche blieb bislang erfolglos – sowohl am Ufer als auch auf dem See. Die Einsatzkräfte wollen weitersuchen, bis es dunkel wird. Noch ist unklar, ob tatsächlich jemand in Gefahr ist und weshalb die Kleidung am Ufer lag. Die Polizei ist eingebunden und unterstützt die Suche. (dg)