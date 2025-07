Kitesurfer von Windböe erfasst: Lebensgefahr – Ehefrau unter Schock

Ein 56 Jahre alter Kitesurfer ist bei einem Unfall an einem Strand auf Fehmarn in Schleswig-Holstein lebensgefährlich verletzt worden.

Der Surfer aus Kiel sei am Freitagabend von einer Windböe erfasst und auf die steinige Uferböschung geschleudert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei habe der Surfer lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten und sei mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.

Fehmarn: Kiter verunglückt am Strand

Die 53 Jahre alte Ehefrau erlitt einen Schock. Sie hatte den Angaben zufolge ihrem Mann beim Bergen des Kiteschirms geholfen, als der ihr von der Böe aus der Hand gerissen wurde. Sie wurde von Rettungskräften betreut. (dpa/mp)