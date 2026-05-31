Kind kommt entgegen: Radfahrer bremst in Kurve ab und stürzt – tot

In einer unübersichtlichen Kurve bremst ein 87-jähriger Fahrradfahrer abrupt ab, als ihm ein Kind entgegenkommt. Obwohl ein Zusammenstoß ausbleibt, stirbt der Mann noch an der Unfallstelle.

Ein 87-Jähriger ist bei einem Fahrradunfall in Nieby (Kreis Schleswig-Flensburg) ums Leben gekommen. In einer unübersichtlichen Kurve kam ihm am Samstagnachmittag ein achtjähriges Mädchen auf dem Fahrrad entgegen, wie die Polizei mitteilte.

Beide bremsten ab, zu einem Zusammenstoß kam es jedoch nicht. Der Senior stürzte jedoch über den Lenker seines Fahrrads und erlitt tödliche Verletzungen. Das Mädchen blieb unverletzt.