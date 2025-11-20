mopo plus logo
Kind auf Roller

Mädchen auf einem Roller (Symbolfoto) Foto: Imago

  • Gettorf

Kind (7) von Auto angefahren – Fahrer haut einfach ab

Ein siebenjähriges Mädchen ist in Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von einem Auto angefahren worden. Der unbekannte Fahrer beging am Mittwochnachmittag Fahrerflucht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war das Mädchen mit seinem Roller bei Grün über die Straße gefahren, als das Auto sie – möglicherweise durch Schnee ins Rutschen geraten – anfuhr.

Der oder die Unbekannte fuhr weiter. Das Kind wurde leicht verletzt, konnte jedoch noch alleine nach Hause fahren. (dpa/mp)

