Kilometerlanger Ölfilm vor Helgoland – er riecht nach Fisch

Südwestlich von Helgoland hat ein Ölüberwachungsflugzeug des Havariekommandos eine Gewässerverunreinigung entdeckt. Am Donnerstagabend ist dem Flugzeug nach Angaben der Polizei ein 3,3 Kilometer langer und 400 Meter breiter silberner Ölfilm, der nach Fisch roch, aufgefallen.

Ein Boot der Bundesleitstelle See in Cuxhaven wurde an den Feststellungsort geschickt. Laut einem Polizeisprecher sei aufgrund der Lagebeurteilung vor Ort die Verunreinigung als „nicht bekämpfungsfähig“ eingestuft worden. Dieser Einstufung nach sei die Substanz keine Gefahr für die Küsten und vertreibe sich selbst im Wasser.

Zur Feststellung der Substanz wurden Gewässerproben und eine Hintergrundbelastungsprobe genommen. Außerdem seien in der Nähe verankerte Schiffe befragt worden, um der Ursache für die Verschmutzung nachzugehen, teilte die Polizei mit. (dpa/mp)