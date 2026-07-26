Das Wacken Open Air ist inzwischen riesig geworden, die gesamte Festivalfläche ist fast so groß wie 600 Fußballfelder. Doch kaum jemand ahnt, was genau alles mit dem Aufbau des weltgrößten Metal-Festivals einhergeht – wir haben sämtliche Fakten.

Ja, der Schädel zwischen den Hauptbühnen Faster und Harder muss hängen, sonst geht das WOA nicht los. Doch es gibt noch so viel anderes, das vorbereitet und errichtet werden muss, damit das Mega-Festival läuft. KRISTINA MEHLERT

Die 35. Ausgabe des Wacken Open Airs (WOA) mit mittlerweile 85.000 verkauften Tickets steht an – los geht es offiziell am Mittwoch, 29. Juli, und das viertägige Mega-Festival läuft bis Samstag, 1. August.

„Party on!“ lautet das Motto der Veranstalter – und das werden sich vermutlich auch wieder die rund 5000 Mitarbeiter sagen, die beim weltgrößten Heavy-Metal-Festival im Einsatz sind, darunter laut aktuellen Veranstalterangaben 80 WOA-Angestellte, beziehungsweise Mitarbeiter von ICS Network, wozu nicht nur das WOA gehört, sondern insgesamt Bereiche wie Bandmanagement, die Stiftung Wacken Foundation, Tourbooking, Musikverlag, Metal Travel, Merchandisingvertrieb und Ticketing, und zwar für diverse Events.

Hier sind die interessanten Fakten aus verschiedensten Bereichen, die das WOA 2026 begleiten:

Anzeige

Infrastruktur des weltgrößten Heavy-Metal-Festivals

Das WOA-Festivalgelände hat eine Größe von mehr als 420 Hektar, was knapp 600 Fußballfeldern entspricht.

Die Länge der errichteten Bauzaunelemente beträgt rund 65 Kilometer.

Es werden vier mobile Brücken aufgebaut.

Etwa 1000 Material liefernde Lkw sind unterwegs.

75 Sattelzüge liefern das Bühnenmaterial an, zehn Sattelzüge allein die Ton- und 17 die Lichttechnik. 14 Lkw haben die LED-Wände für vor beziehungsweise bei den Bühnen an Bord.

Zwei Schädel werden errichtet: Der riesige Bullhead zwischen den Hauptbühnen (10 Meter hoch, 12,5 Meter breit, 2,5 Tonnen schwer) sowie der Bullhead-City-Schädel (6 Meter hoch, 7 Meter breit).

Zirka 2000 mobile Toiletten werden aufgestellt, 560 Urinalplätze, zwölf Damenurinale, 24 Trockentoiletten sowie 20 barrierefreie WC-Container.

Es gibt 685 Duscheinheiten, davon 13 barrierefreie.

122 Food- und 136 richtige Gastronomiestände findet man auf dem WOA 2026.

300 Stände mit Nonfood (alles, was kein Lebensmittel ist) sind vertreten.

Es stehen auf dem Gelände 55 richtige Zelte, 351 Info-Pagoden und 320 Container.

Es gibt 7500 Special-Camping-Unterkünfte für etwa 26.500 Besucher (luxuriöses Wacken-Moshtel, Unterkünfte im Bereich Residenz Evil und Zelte im TENT-Bereich).

Die Bier-Pipeline, die unterirdisch verläuft und zu einzelnen Getränkeständen führt, ist 1,2 Kilometer lang.

Anzeige

Unter den 5000 Kräften in Wacken 2026 befinden sich:

25 Elektriker

40 Personen der Site-Crew (Auf- und Abbauhelfer)

15 Personen für die Wasserversorgung

1800 Security-Kräfte und Ordner

Täglich sind rund 800 Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter und Notärzte im Einsatz.

Anzeige

Genereller Fuhrpark für das Wacken Open Air 2026

70 Allradfahrzeuge und zehn normale Fahrzeuge; davon drei E- und zwei Hybridfahrzeuge

38 Gabelstapler, 29 Radlader, 5 E-Stapler, 9 Tele-Stapler

55 Shuttle-Fahrzeuge (für Künstler usw.)

84 geländegängige Fahrzeuge (darunter 3 E-„Gatoren“), plus zusätzlich 52 Quads, 34 Roller, 85 Fahrräder, 45 E-Bikes, 13 Lasten-E-Bikes

Die Bühnen beim Wacken Open Air 2026

Beim WOA gibt es inzwischen zehn Bühnen, auf denen 2026 insgesamt 239 Bands, beziehungsweise Acts auftreten werden. Acht Bühnen stehen direkt auf dem Festivalgelände: die Hauptbühnen Faster und Harder, ganz in der Nähe die größere Louder-Stage, dann gibt es noch die WET-, die Headbangers-, die Wackinger-, die Wasteland- und die Welcome-to-the-Jungle-Stage.

Und im Landgasthof an der Hauptstraße befindet sich die neunte Festivalbühne sowie in der Wackener Kirche die zehnte (Metal-Church-Bühne).

Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.



