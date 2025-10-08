Werft baut 114 Meter lange Superyacht – so soll sie aussehen

In der Kieler Werft „German Naval Yards“ soll eine neue Superyacht entstehen. Die Fertigstellung ist bis 2028 geplant. Der Baupreis für das Luxus-Schiff ist bisher nicht bekannt – die Größe schon.

Unter dem Projektnamen „Elf“ soll die mehr als 100 Meter lange Superyacht gebaut werden. Dafür hat die Werft „German Naval Yards“ einen Vertrag zur Fertigstellung unterzeichnet, wie das Traditionsunternehmen mitteilte. Über den genauen Baupreis der neu entstehenden Yacht gibt es keine offiziellen Angaben.

Luxus-Schiff: Geplant ist eine Bauzeit von drei Jahren

Das Schiff soll nach seiner Fertigstellung 114 Meter in der Länge und 15,8 Meter in der Breite messen sowie einen Tiefgang von 3,85 Metern haben. Insgesamt ist es den Angaben nach für 18 Gäste und 39 Besatzungsmitglieder ausgelegt und soll einen 20 Meter langen Pool haben. Die Übergabe an den Eigner sei für 2028 vorgesehen. (dpa/ee)