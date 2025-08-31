Kenter-Drama auf See: Angler retten sich an Land – doch einer fehlt

Drei Angler sind auf dem Möllner Stadtsee unterwegs – plötzlich kentert das Boot. Ein 51 Jahre alter Mann kann sich nicht mehr retten.

Bei einem Bootsunglück auf dem Möllner Stadtsee im Kreis Herzogtum Lauenburg ist ein 51 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das Ruderboot mit drei Anglern an Bord sei am späten Samstagabend gekentert, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Angler versuchen, Begleiter zu retten

Zwei der Angler konnten sich demnach an Land retten – dort merkten sie allerdings, dass ihr Begleiter fehlte. Es sei ihnen schließlich gelungen, den 51-Jährigen an Land zu ziehen. Alle Versuche den Mann an Land zu reanimieren, schlugen jedoch fehl.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, sei aktuell noch völlig unklar. „Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob weitere Untersuchungen durchgeführt werden”, sagte der Sprecher weiter. (dpa)