Kein Führerschein, Kennzeichen geklaut, Flucht: Jugendliche halten Polizei auf Trab

Eine auffällige Spritztour von vier Jugendlichen hat am Dienstagabend einen Polizeieinsatz im Kreis Pinneberg ausgelöst. Der Fahrer: gerade einmal 16 Jahre alt – und ohne Führerschein.

Ein Zeuge hatte gegen 20.40 Uhr einen VW Polo gemeldet, weil der Wagen zwischen Wedel und Holm durch seine Fahrweise auffiel. Polizisten stoppten das Auto schließlich auf dem Schlackenweg in Heist.

Spritztour ohne Lappen – aber mit gefälschten Kennzeichen

Kaum stand der Polo, flüchtete der Beifahrer in ein Waldstück. Die Polizei konnte den Jugendlichen später an seiner Wohnanschrift in Wedel antreffen. Im Wagen saßen insgesamt vier 16-Jährige.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der Fahrer besitzt natürlich noch keinen Führerschein. Außerdem gehörten die Kennzeichen am Polo gar nicht zu dem Fahrzeug – sie waren wenige Tage zuvor gestohlen worden.

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Weil auch der Eigentumsnachweis für den Wagen fehlte, stellte die Polizei Auto, Schlüssel und Papiere sicher. Gegen den Jugendlichen wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und fehlenden Versicherungsschutzes ermittelt. Die anderen Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben. (rei)