Mehrere Flensburger wundern sich über Mahnungen der Firma City-Parking. Franz Jessen hat seine Quittungen aus dem Parkhaus Holmpassage aufbewahrt und kann beweisen, dass er am Park-Automaten war.

Franz Jessen hat seine Quittungen aufbewahrt. Er kann nachweisen, dass er am Parkautomaten war. Das unterscheidet ihn von vielen anderen Flensburger Autofahrern, die in den vergangenen Tagen eine Zahlungsaufforderung von der Firma City-Parking aus Nordendorf in Bayern bekommen haben.

Offenbar hat das Unternehmen, das das Parkhaus an der Holmpassage betreibt, reihenweise fragwürdige Rechnungen verschickt. Nachdem unsere Redaktion über den Fall von Margot Sörensen berichtet hatte, meldeten sich mehrere andere Leser, die Ähnliches erlebt haben.

18 Briefe in einer Woche vom Parkhaus-Betreiber

Anzeige

Franz Jessen hat 18 Schreiben erhalten. Die ersten acht hatte er vor einer Woche im Briefkasten, der zweite Stapel mit zehn Briefen kam an diesem Mittwoch. 18 Mal verlangt das Unternehmen nachträglich die Parkgebühr, 18 Mal stellt es 25 Euro für die verspätete Zahlung in Rechnung. Jeder Brief mit einem Foto seines Nummernschilds und dem Nachweis der Halter-Abfrage beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Insgesamt, sagt Jessen, hat er hier 26 Mal geparkt. „Da werden wohl noch acht Briefe mehr kommen“, ahnt er.

Auf die wiederholte Nachfragen unserer Redaktion, was es mit den Zahlungsaufforderungen auf sich hat, antwortet City-Parking weiterhin nicht. Ein Blick auf den Fall von Franz Jessen macht jedoch deutlich, wo der Fehler liegen könnte. Der Flensburger Rentner hat sich durch seine Kontoauszüge geklickt. „Normalerweise habe ich eingestellt, dass mir nur Buchungen ab 50 Euro angezeigt werden“, sagt er. Jetzt sah er sich auch die kleineren Beträge aus den vergangenen Monaten an. Er stellte fest, dass seine Kartenzahlungen aus dem Parkhaus an der Holmpassage nie abgebucht wurden. Auf seinen Quittungen aber steht: „Zahlung erfolgt“.

Anzeige

Parkhaus in Flensburg: Technischer Fehler?

Ein technischer Fehler im Buchungssystem? Jessen überlegt jetzt, einen Anwalt einzuschalten. Fürs Erste hat er die Kopien seiner Quittungen an City-Parking geschickt. Für einige Tage aber fehlen sie. Manchmal, berichtet er, habe der Automat angezeigt: „Quittungen können zur Zeit nicht erstellt werden.“

Anzeige

Das Parkhaus Holmpassage hat seit einigen Monaten keine Schranken mehr an der Ein- und Ausfahrt. Das Kfz-Kennzeichen wird gescannt. Die Parkgebühren zahlt man, indem man am Automaten oder auf dem Handy das eigene Kennzeichen eingibt. Dann wird die Parkzeit ermittelt.

Die Kunden, die sich bei unserer Redaktion gemeldet haben, haben nach eigenen Angaben alle am Automaten gezahlt und nicht online. Ein Betroffener berichtet, ihm sei bei der Ausfahrt aus dem Parkhaus aufgefallen, dass auf einem Display angezeigt wurde, dass er nicht bezahlt hätte. Später kehrte er daraufhin zum Automaten zurück und stellte fest, dass sein Bezahlvorgang tatsächlich nicht abgeschlossen war. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)