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Als die Feuerwehr eintraf, hatte der Katamaran bereits eine deutliche Schlagseite. Foto: Daniel Passig KFV RD-ECK

  • Büdelsdorf

Katamaran droht zu sinken – Großeinsatz am Yacht-Club

Großeinsatz in einem Yacht-Club im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Ein Katamaran drohte am Ostersonntag zu sinken. Rund 90 Rettungskräfte waren stundenlang im Einsatz.

Als die Feuerwehr am Nachmittag am Hafen in Büdelsdorf eintraf, hatte das Boot bereits eine deutliche Schlagseite. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Katamaran im Umbau, wodurch mehrere Öffnungen im Rumpf vorhanden waren. Vermutlich drückte starker Wind Wasser ins Innere des Bootes, sodass es immer weiter volllief.

Am Katamaran: Vorsorglich Ölsperren ausgelegt

Einsatzkräfte brachten vorsorglich Ölsperren aus, um eine Umweltgefährdung zu verhindern. Taucher stellten später mehrere Öffnungen im Rumpf fest, durch die Wasser eindrang. Das Boot wurde gesichert, eine Bergung muss nun durch ein Fachunternehmen erfolgen.

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Der Einsatz dauerte bis in den Abend, verletzt wurde niemand. (rei)

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