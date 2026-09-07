Eine erfolgreiche Spielzeit endet – und schon beginnen die Vorbereitungen auf 2027. Alexander Klaws bleibt dem Kalkberg treu.

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg sind mit der drittbesten Zuschauerzahl ihrer 73-jährigen Geschichte zu Ende gegangen. Zu den 72 Aufführungen des Stücks „Im Tal des Todes“ kamen insgesamt 436.937 Zuschauer, wie die Kalkberg GmbH mitteilte.

„Wir bewegen uns in Regionen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren“, sagte Geschäftsführerin Ute Thienel. In den beiden Vorjahren waren jeweils gut 445.000 Menschen an den Kalkberg gekommen. „Für solch extrem hohe Zahlen müssen alle Parameter stimmen – unter anderem die Ferienlage und das Wetter. Wir sind alle sehr stolz, dass wir mit dem, was wir hier auf die Bühne bringen, so vielen Menschen Freude bereiten.“

Zuschauerzahlen über 400.000 erst seit wenigen Jahren

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Zahlreiche Besucher verfolgen die Karl-May-Spiele im Kalkbergstadion (Archivbild). picture alliance/dpa | Jonas Walzberg

Erst zum sechsten Mal in der Geschichte der Spiele – und zum sechsten Mal in Folge - kamen in einer Spielzeit mehr als 400.000 Zuschauer an den Kalkberg.

Als Darsteller waren in diesem Jahr unter anderem Alexander Klaws als Winnetou, Isabel Varell als Señorita Miranda, Florian Fitz als Roulin und Heinrich Schafmeister als Sir John Raffley dabei. In weiteren Rollen waren Bastian Semm als Old Shatterhand, Joshy Peters als Eiserner Pfeil, Sascha Hödl als Juanito Alfarez, Dirc Simpson als Sam Hawkens und Inés Cihal als Paloma Nakana zu sehen. Die Regie führte Nicolas König.

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2027 wird vom 26. Juni bis zum 5. September „Unter Geiern – Der Geist des Llano Estacado“ gezeigt. Thienel kündigte an, dass Alexander Klaws dann zum siebten Mal Winnetou verkörpern werde. Außerdem übernehme Nicolas König zum fünften Mal die Regie. Die Preise für die Eintrittskarten werden in der kommenden Saison nicht teurer, versprach Thienel. (dpa/mp)