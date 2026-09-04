Mehr als 400.000 Karl-May-Fans: Das freut die Veranstalter und ganz besonders eine glückliche Besucherin.

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben in dieser Saison die Marke von 400.000 Besuchern überschritten. Die Veranstalter begrüßten am Donnerstagabend die 400.000. Besucherin Melanie Heuser aus Barsbüttel (Kreis Stormarn). Die 35-Jährige erhielt einen Geldpreis in Höhe von 4000 Euro.

Heuser war den Angaben zufolge mit zwei Freundinnen zu den Karl-May-Spielen gekommen. „Ich bin schon als Kind immer hier gewesen“, sagte sie laut Mitteilung. Auch heute besuche sie die Vorstellung noch jedes Jahr.

Marke zum sechsten Mal in Folge geknackt

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Zum sechsten Mal in Folge in der 73-jährigen Geschichte der Karl-May-Spiele kamen laut dem Veranstalter damit mehr als 400.000 Besucher in einer Saison. Ein Computersystem ermittelte die Gewinner-Eintrittskarte Heusers. Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen überreichte ihr den Preis. Damit beteiligten die Veranstalter sie mit einem Cent an jeder der bis dahin verkauften 400.000 Eintrittskarten.

In der Saison zeigt das Ensemble „Im Tal des Todes“. Winnetou, gespielt von Alexander Klaws, und Old Shatterhand, gespielt von Bastian Semm, stellen sich darin dem Erzschurken Roulin entgegen, der Menschen gefangen nimmt und sie in seiner Quecksilbermine arbeiten lässt.

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Die Saison läuft noch bis zum 6. September. Bis dahin gibt es fünf weitere Vorstellungen: freitags und samstags um 15:00 und 20:00 Uhr sowie sonntags ab 15:00 Uhr. (dpa/mp)