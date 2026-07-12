Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B206 zwischen Hasenmoor und Fuhlenrüe (Kreis Segeberg) sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 206 zwischen Hasenmoor und Fuhlenrüe (Kreis Segeberg) sind am Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Eine Person erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer eines silbernen Renault auf gerader Strecke nach links in einen Feldweg abbiegen. Der nachfolgende Verkehr bemerkte das Manöver offenbar zu spät. Ein weißer Skoda fuhr auf den Renault auf.

Ein dahinter fahrender Motorradfahrer auf einer BMW konnte dem Unfall noch ausweichen. Ein nachfolgender Mercedes G-Klasse-Fahrer schaffte es jedoch nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, streifte das Motorrad und prallte anschließend mit voller Wucht gegen den Skoda.

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Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt. Eine Person im Skoda wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr in einer rund einstündigen Rettungsaktion aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die übrigen Verletzten wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht.

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Die B206 war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. (mp)