Kampf um Cannabis: Täglich Schmerzen – doch Krankenkasse stellt sich quer

Tangstedt -

Ihre Geschichte hat es in sich: Seit 2018 kämpft Sieglinde Kramp für medizinisches Cannabis, genauer, für Dronabinol-Tropfen. Die Krankheiten und Gebrechen, die Kramp hat, füllen Bände: Bandscheibenvorfälle vom Hals bis zur Lendenwirbelsäule, Arthrose, Skoliose. Kramp hat Pflegestufe drei, ist Frührentnerin. Und trotzdem bekommt sie kein Cannabis-Präparat.

Mit ihrem verstorbenem Ehemann fing das Martyrium von Sieglinde Kramp vor 33 Jahren an. Der Mann schlug, misshandelte und missbrauchte die gebürtige Rheinländerin jahrzehntelang, erzählt sie. Doch sie blieb bei ihm, sie habe keine Kraft gefunden, den Fängen des Tyrannen zu entkommen. „Mein Leben war so unerträglich, ich fühlte mich, als wäre ich lebendig begraben“, erzähl sie der MOPO. Erst eine Krebserkrankung, an der er 2016 starb, erlöste auch Kramp. Doch die lange Zeit des Kampfes hat Spuren hinterlassen, von denen nicht alle sichtbar sind.

Sieglinde Kramp (59) zu Hause in Tangstedt. Wenn sie nicht auf dem Sofa sitzt, ist sie auf den Rollator angewiesen. Sun Foto:

Krankenkasse lehnt den Antrag auf Cannabis ab

Und diese nicht sichtbaren Spuren sind nun der Grund, weshalb Kramps Antrag bei der Krankenkasse abgelehnt wurde. Durch die jahrelangen Beschwerden hat die 59-Jährige Depressionen und eine Angststörung davongetragen, war zudem jahrelang süchtig nach Schmerzmitteln. Weil Dronabinol reines THC (der Wirkstoff von Cannabis) enthält, kann das medizinische Cannabis sowohl Depressionen verstärken, als auch psychotische Symptome auslösen. Deshalb, so heißt es in der Ablehnung, die der MOPO vorliegt, dürfe sie kein Cannabis bekommen.

Für Kramp, die von ihrem Freund Klaus gepflegt wird, ein Witz. „Die Ablehnung der Krankenkasse bezieht sich auf ein Gutachten, in dem steht, dass ich wegen einer Psychose behandelt wurde. Das ist schlicht falsch, eine Psychose habe ich noch nie in meinem Leben gehabt“, sagt Kramp.

„Möchte von den Schmerzen runterkommen“

Kramp legte Widerspruch ein, sie kämpft weiter für ihr Recht auf eine Medizin, die ihre von der langen Einnahme herkömmlicher Medikamente angegriffenen Organe nicht weiter zerstört. „Ich möchte die Dronabinol-Tropfen haben um runterzukommen von den ganzen Schmerzen“, so Kramp.

„Der Anspruch auf Versorgung mit Cannabis gilt nur, wenn eine allgemein anerkannte Leistung nicht zur Verfügung steht oder nach der begründeten Einschätzung des Arztes nicht angewendet werden kann“, erklärt Roland Stahl, Sprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Und das ist laut Gutachten bei Kramp der Fall. Einzig die Depression spreche für eine andere Medikation.

Schmerzpatientin hat einen großen Wunsch

Doch Aufgeben kommt für Sieglinde Kramp nicht in Frage. Und weil sie nicht aufgibt, hat sie noch einen Versuch erwirkt: Jetzt muss sie die Ärztin, die ihre Gutachten bewertet, dazu bringen, ihr eine Empfehlung für medizinisches Cannabis auszusprechen, dann könnte es klappen mit den Tropfen, die sie so dringend braucht.

Daneben hat Kramp nur einen Wunsch. Am Mittwoch wird die Frührentnerin 60 Jahre alt. Zu ihrem Geburtstag hat sie mit Freund Klaus bereits ein Zimmer in einem Hamburger Hotel gemietet, denn sie hat etwas Besonderes vor: „Ich möchte an meinem Geburtstag endlich mal wieder raus und einen schönen Tag verbringen. Ich will mir so gerne mal die Bar von Olivia Jones auf der Reeperbahn angucken – und das am besten ohne Schmerzen.“