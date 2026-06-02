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An der Buhne 16 sind Flächen mit Vliesen abgedeckt. Ebenso in List, und weiteren Gebieten in Kampen, Hörnum und Rantum – so soll die Plage bekämpft werden.

An der Buhne 16 sind Flächen mit Vliesen abgedeckt. Ebenso in List, und weiteren Gebieten in Kampen, Hörnum und Rantum – so soll die Plage bekämpft werden. Foto: Syltpress / Wolfgang Barth

  • Sylt

paidKampf gegen Insekten-Plage: Sylt rüstet sich gegen juckenden Plagegeist

Gefahr durch Goldafter-Raupen: Sylt startet ein bundesweit einzigartiges Forschungsprojekt, um die Plage nachhaltig zu stoppen. Die Brennhaare der Insekten sorgen auf der Insel zunehmend für gesundheitliche Probleme und gelten als Gefahr für Mensch und Tier – jetzt soll gegen sie angegangen werden.

Es drängt: Föhr berichtet, dass sich der Goldafter rasant ausbreitet. Die Insel- und Halligkonferenz fordert rasches Handeln von Bund und Land. Auf Sylt haben die Landesregierung und der Kreis Anfang des Jahres reagiert und auf Flächen mit insgesamt mehr als 19.000 Nägeln Vliese gespannt.

Mit Nägeln werden die Vliese gegen Sturm befestigt. Wolfgang Barth
Mit Nägeln werden die Vliese gegen Sturm befestigt.
Mit Nägeln werden die Vliese gegen Sturm befestigt.

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