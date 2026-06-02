Gefahr durch Goldafter-Raupen: Sylt startet ein bundesweit einzigartiges Forschungsprojekt, um die Plage nachhaltig zu stoppen. Die Brennhaare der Insekten sorgen auf der Insel zunehmend für gesundheitliche Probleme und gelten als Gefahr für Mensch und Tier – jetzt soll gegen sie angegangen werden.

Es drängt: Föhr berichtet, dass sich der Goldafter rasant ausbreitet. Die Insel- und Halligkonferenz fordert rasches Handeln von Bund und Land. Auf Sylt haben die Landesregierung und der Kreis Anfang des Jahres reagiert und auf Flächen mit insgesamt mehr als 19.000 Nägeln Vliese gespannt.