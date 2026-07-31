In Oststeinbek sorgt eine satte Steuerzahlung für einen finanziellen Befreiungsschlag. Gerechnet hatte damit in der Gemeinde niemand. Der Betrag war zunächst in Niedersachsen gelandet.

Aufatmen im Rathaus von Oststeinbek: Die ungewöhnliche Steuernachzahlung entspannt die finanzielle Lage der Gemeinde deutlich. MARCEL VON FEHRN

Schleswig-Holsteins Kommunen ächzen unter akuter Finanznot. Von finanzieller Entlastung in Form zusätzlicher Millioneneinnahmen träumen Gemeinden, Kreise und Städte zurzeit vergebens. Mit einer Ausnahme: Für Oststeinbek im Kreis Stormarn ist der Traum tatsächlich wahr geworden. Völlig unverhofft.

Bei der 9000-Einwohner-Gemeinde ging eine saftige Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von 94 Millionen Euro ein – das entspricht mehr als dem Doppelten des örtlichen Haushalts. Mit dem warmen Regen hatte in der Speckgürtel-Ortschaft an der Grenze zu Hamburg niemand gerechnet. „Plötzlich rief ein Steuerberater an und kündigte die Zahlung an“, berichtet Vize-Bürgermeister Jürgen Schweizer, der den urlaubenden Amtsinhaber Jürgen Hettwer vertritt.

„Das kam aus heiterem Himmel“

Anzeige

„Wir wussten von nichts, das kam aus heiterem Himmel“, freut sich Schweizer und liefert die Erklärung für den Steuer-Jackpot nach: Die Betreiber von Nordsee-Windparks mit Sitz in der Gemeinde hatten die Summe zunächst an Niedersachsen gezahlt, da sich deren Turbinen vor der Insel Juist drehen. Doch Ende 2024 entschied der Bundesfinanzhof in einem Grundsatzurteil zu einem ähnlich gelagerten Fall anders.

Die WochenMOPO 31/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • CSD: Wie Hamburger den Hass gegen queere Menschen erleben • Na dann: Prost! Fünf Biergärten für Top-Wetter • 16 Seiten Sport mit St.-Pauli-Poster: Mit diesem Team gehen die Kiezkicker ins Rennen • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Hamburg feiert seine Braukunst

Vereinfacht ausgedrückt stellten die obersten Finanzrichter klar: Die Steuer fällt nicht dort an, wo sich die Windfarm befindet, sondern vollständig am Firmensitz. Und das war ein Gewerbegebiet in Oststeinbek, mehr als 200 Kilometer Luftlinie von den Offshore-Windrädern entfernt.

Anzeige

Oststeinbeks Bürgermeister Jürgen Hettwer: „Wir sparen nach wie vor, wo wir können.“ FRAUKE SCHLÜTER-HÜRDLER

In der schleswig-holsteinischen Gemeinde hatten bis vor Kurzem mehrere Windparkunternehmen ihre Zentrale, darunter Nordsee One. Die GmbH betreibt vor Juist seit Ende 2017 den gleichnamigen Windpark. Bislang gingen 70 Prozent der Gewerbesteuer an das niedersächsische Finanzministerium, 30 Prozent an Oststeinbek.

Oststeinbek muss Millionen weiterreichen

Anzeige

Freilich: Ein Abonnement auf einen solchen Geldsegen für die Kommune bedeutet das nicht – Nordsee One ist inzwischen in die Stadt Norden nach Niedersachsen umgezogen.

Zum juristischen Erfolg haben die Oststeinbeker Verantwortlichen selbst nichts beigetragen, eine eigene Klage gab es nicht. Dennoch ist die Gemeinde Nutznießerin der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Von dem ungewöhnlichen Nachschlag hat der Ort bisher übrigens keinerlei Aufhebens gemacht. Das Geld sei schon vor einem Jahr auf dem Konto gelandet, erzählt Schweizer. Öffentlich wurde der Vorgang erst jetzt.

Den größeren Teil der Millionen darf Oststeinbek ohnehin nicht behalten. Der stellvertretende Bürgermeister schätzt, dass zwei Drittel davon an Kreis und Land weitergereicht werden müssen. Das ergibt sich aus den Regelungen zur Verteilung von Steuereinnahmen zwischen Kommunen und dem Land. So oder so: Das Geld kommt in Gänze der öffentlichen Hand in Schleswig-Holstein zugute.

Oststeinbek (Kreis Stormarn) liegt im Hamburger Speckgürtel, grenzt direkt an die Metropole. In der Gemeinde leben etwa 9100 Menschen. MARCEL VON FEHRN

Und ohnehin sind auch rund 30 Millionen Euro unerwartete Mehreinnahmen eine enorme Summe für die Kommune. „Zuvor“, berichtet CDU-Lokalpolitiker Schweizer, „hatten wir Gewerbesteuereinnahmen von rund 15 Millionen Euro oder etwas mehr im Jahr.“

Wofür die Gemeinde Oststeinbek das Geld nutzen will

Trotz der plötzlich prall gefüllten Kasse: Ausgabenorgien soll es nicht geben. Bürgermeister Jürgen Hettwer kündigte laut Medienberichten an: „Wir sparen nach wie vor, wo wir können.“ Die stattliche Nachzahlung soll dazu dienen, schon beschlossene Investitionen abzusichern – etwa für eine neue Feuerwache und einen neuen Bauhof. Der Rest wandere auf die hohe Kante. Auch indirekt sollen Bürger und ansässige Firmen profitieren. Hettwer: „Wir werden keine Abgaben und Steuern erhöhen müssen.“

Das Ganze kommt zum passenden Zeitpunkt. Zuletzt hatte Oststeinbek seine Ausgaben nicht mehr vollständig aus den Einnahmen decken können, musste die Rücklagen angreifen. Daher werde nun vieles leichter, glaubt Jürgen Schweizer – stellt dann aber sofort klar: „Trotzdem können wir weiterhin nicht jeden Wunsch erfüllen.“ (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)