Feuer in Mehrfamilienhaus: Seniorin von Balkon gerettet

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Eine Seniorin musste vom Balkon gerettet werden. Zwei Personen kamen ins Krankenhaus.

Zum Einsatz kam es um 18.45 Uhr, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle der MOPO sagte. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofsstraße hat es aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt.

Wie auf Fotos von vor Ort zu erkennen ist, musste eine ältere Dame vom Balkon gerettet werden. Offiziellen Angaben zufolge wurden zwei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Haus ist auf Weiteres unbewohnbar. Die Ermittlungen dauern an. (elu)