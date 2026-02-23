Seit über 20 Jahren war sie nicht mehr auf der Fubama, wollte das bunte Faschingstreiben auf der Mega-Party mit ihrem Partner und Freunden einfach mal wieder erleben. Doch der Abend entwickelte sich für die 54-jährige Wilsteranerin, die anonym bleiben möchte, zum Albtraum. Sie ist sicher: „Jemand hat mir K.-o.-Tropfen verabreicht.“ Denn viel Alkohol getrunken hatte sie noch nicht, als sie gegen 23.45 Uhr zusammenbrach – und sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zuzog.





