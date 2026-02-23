mopo plus logo
search icon
Hamburger menu

Immer wieder gibt es auch im Kreis Steinburg den Verdacht, dass auf Feiern sogenannte K.o.-Tropfen unbemerkt verabreicht wurden. Ein toxikologischer Nachweis dafür gelang laut Polizeiangaben bisher in keinem Fall. Foto: picture alliance/dpa | Nicolas Armer

  • Wilster

paidK.o.-Tropfen bei Faschingsparty: Unterkiefer und Augenknochen von Frau gebrochen

Seit über 20 Jahren war sie nicht mehr auf der Fubama, wollte das bunte Faschingstreiben auf der Mega-Party mit ihrem Partner und Freunden einfach mal wieder erleben. Doch der Abend entwickelte sich für die 54-jährige Wilsteranerin, die anonym bleiben möchte, zum Albtraum. Sie ist sicher: „Jemand hat mir K.-o.-Tropfen verabreicht.“ Denn viel Alkohol getrunken hatte sie noch nicht, als sie gegen 23.45 Uhr zusammenbrach – und sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zuzog.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test