Junger Mann läuft nachts auf der Autobahn und wird erfasst – tot

Ein Mann war in der Nacht zum Sonntag zu Fuß auf der Autobahn A20 auf der Höhe von Geschendorf (Kreis Segeberg) unterwegs und wurde von einem Auto erfasst. Der 23-Jährige starb. Die Hintergründe sind noch unklar.

Wie die Polizei mitteilte, war der 23-Jährige gegen 1.30 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen zu Fuß auf der Fahrbahn in Richtung Bad Segeberg unterwegs, als er kurz hinter der Anschlussstelle Geschendorf von einem herannahenden Pkw erfasst wurde und dabei tödlich verunglückte.

A20 Bad Segeberg: 23-Jähriger läuft auf der Autobahn

Warum sich der Mann zu Fuß auf der Autobahn befand, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Die Person am Steuer des Autos blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die A20 in Richtung Bad Segeberg bis etwa 4.30 Uhr voll gesperrt. (dpa/mp)