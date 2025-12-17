Junger Autofahrer überschlägt sich – Polizei hat einen Verdacht

Überschlag bei Lentföhrden: Ein 22-Jähriger wird bei einem schweren Unfall verletzt. Die Polizei geht von Alkohol am Steuer aus.

Der Unfall passierte gegen 17.45 Uhr auf der Norderstraße. Ein 22-Jähriger verlor nach ersten Erkenntnissen auf der Strecke zwischen Lentföhrden und Weddelbrook die Kontrolle über seinen Ford, als er aus Richtung Weddelbrook unterwegs war.

22-Jähriger bei Unfall im Norden schwer verletzt – war er betrunken?

Der Wagen überschlug sich, landete linksseitig im Straßengraben und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Nach Angaben der Polizei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Das könnte Sie auch interessieren: Schrecklicher Frontal-Crash: Ein Toter und mehrere Schwerverletzte

Als mögliche Unfallursache gehen die Beamten derzeit von einer Trunkenheitsfahrt aus. Ein Atemalkoholwert wurde bislang nicht genannt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutentnahme angeordnet wurde. Das Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.