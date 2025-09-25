Junge Frau kracht in Autobahn-Leitplanke – SUV fährt auf und überschlägt sich

Dramatischer Unfall auf der A1 nahe Hamburg: Nahe dem Kreuz Bargteheide ist ein Kleinwagen nach einem Unfall liegengeblieben. Wenig später krachte ein Audi-SUV in das stehende Fahrzeug und flog meterweit durch die Luft.

Gegen 22.30 Uhr kollidierte die 25-jährige Fahrerin des Kleinwagens auf der A1 in Richtung Norden mit der Mittelleitplanke, so die Polizei auf MOPO-Nachfrage. Die Ursache des Unfalls ist noch ungeklärt.

Die junge Frau verließ den Wagen. Sie sicherte die Unfallstelle aber nicht ab, sondern ging quer über die Fahrbahn zum Standstreifen.

Audi Q5 kracht in das stehende Unfallfahrzeug

Kurz darauf näherte sich ein Mann mit seinem Audi Q5. Er krachte mit dem schweren SUV in das stehende Unfallfahrzeug, drehte sich und wurde nach Polizeiangaben etwa zehn Meter weit von der Autobahn auf ein Feld geschleudert. Dort blieb der Wagen auf dem Dach liegen.

Der Fahrer konnte den Wagen selbst verlassen. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des anderen Autos blieb leicht verletzt vor Ort.

Trümmer der beiden Autos hatten sich über die gesamte Fahrbahn verteilt. Die Leitplanke war stark beschädigt. Für die Aufräum- und Reparaturarbeiten wurde die Autobahn bis 3.46 Uhr voll gesperrt.