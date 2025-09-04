Junge Frau im Norden vermisst – Polizei warnt vor Eigengefährdung

Wer hat Emma M. gesehen? Seit Donnerstagvormittag wird die 27-Jährige aus dem Kreis Segeberg vermisst. Nach Angaben der Polizei war die junge Frau zuletzt in der Segeberger Dorfstraße gesehen worden. Sie ist mit einem schwarzen Ford Ka mit Segeberger Kennzeichen unterwegs.

Die Beamten schließen nicht aus, dass sich Emma M. selbst in Gefahr bringen könnte. „Mögliche Aufenthaltsorte sind ruhige Orte ohne Menschenansammlungen in und um Bad Segeberg“, teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg mit.

Bad Segeberg: Wer hat Emma gesehen?

Die Vermisste ist 1,72 Meter groß, schlank, hat schulterlange dunkelbraune Haare und braune Augen. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen blieb die Suche bislang erfolglos.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort von Emma M. nimmt das Polizeirevier Bad Segeberg unter der Telefonnummer 04551/884-3110, über den Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (mp)