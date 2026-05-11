Junge Frau fährt mit Pkw gegen Wall – die Unfallursache wird schnell klar

Eine 25-Jährige ist am Samstagabend im Kreis Herzogtum Lauenburg mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen. Die Polizei hatte schnell einen Verdacht.

Der Unfall ereignete sich auf der K26 zwischen Ritzerau und Duvensee. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die Fahrerin eines VW nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte anschließend gegen einen Wall. Die 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Hinweise auf möglichen Alkoholkonsum. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von rund 1,9 Promille.

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Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin eine Blutprobe an und untersagten der Frau die Weiterfahrt. Gegen die 25-jährige Deutsche wird nun ermittelt. (rei)