Junge Einbrecher flüchten mit Beute – aber rechnen nicht mit Spürhunden der Polizei

Mit Spürhunden und Hubschrauber: Nach einem Einbruch in einen Discounter im Kreis Steinburg hat die Polizei zwei junge Verdächtige festgenommen. Zuvor waren sie in eine Kleingartenkolonie geflohen.

Nach einem Einbruch in einen Discounter in Wilster hat die Polizei zwei junge Männer mit Hilfe von Spürhunden vorläufig festgenommen. Kurz nach Mitternacht am Dienstag hatten die Verdächtigen eine Fensterscheibe eingeschlagen und drangen in den Markt ein, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flohen sie mit ihrer Beute in Richtung eines benachbarten Kleingartenvereins.

Die alarmierten Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein. Dabei setzten sie neben Spürhunden auch einen Hubschrauber und mehrere Streifenwagen ein. Die Hunde führten die Polizisten den Angaben nach direkt zu den fliehenden Männern. Die Beamten nahmen die 15 und 21 Jahre alten Verdächtigen fest und stellten zwei Taschen mit Diebesgut sicher.

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Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die beiden wieder auf freien Fuß. Gegen sie läuft nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts auf Diebstahl mit Waffen, hieß es. (dpa)