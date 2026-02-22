Angetrunkener Zwölfjähriger schnappt sich Papas Auto – und baut Unfall

Ein zwölf Jahre alter Junge hat in der Nacht zum Freitag in Heide mit dem Ford seines Vaters einen Unfall verursacht. Und das unter Alkoholeinfluss.

Gegen 1.30 Uhr fuhr der Junge gemeinsam mit zwei jugendlichen Mitfahrern auf der Klaus-Harms-Straße und kollidierte mit mehreren geparkten Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei streifte der Ford zunächst mehrere abgestellte Autos und prallte schließlich gegen einen Transporter. Beim Zurücksetzen beschädigte der Wagen zudem einen Renault sowie einen weiteren Transporter. Zeugen beobachteten, wie drei Kinder nach dem Zusammenstoß vom Unfallort flüchteten.

Junge (12) baut Unfall: 0,45 Promille

Die Ermittlungen führten zu einem 12-Jährigen, der die Fahrt einräumte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 0,45 Promille. Mit im Auto saßen ein 14- und ein 15-Jähriger. Halter des Fahrzeugs ist der Vater des Jungen.

Da Kinder unter 14 Jahren in Deutschland nicht strafmündig sind, ordnete die Polizei keine weiteren strafrechtlichen Maßnahmen an. Die Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben, zivilrechtliche Folgen bleiben möglich. (rei)