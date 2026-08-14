Nach einem Vorfahrtsverstoß kollidiert ein Motorrad mit einem Traktoranhänger. Der Motorradfahrer erleidet schwere Verletzungen und kommt ins Krankenhaus.

Das Motorrad liegt nach dem Unfall auf der Straße. Benjamin Nolte

Im Kreis Schleswig-Flensburg ist ein Motorradfahrer am Donnerstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor schwer verletzt worden.

Wie eine Polizeisprecherin der MOPO mitteilte, missachtete der jugendliche Traktorfahrer im Neulandweg in Weesby die Vorfahrt des 28 Jahre alten Bikers, der daraufhin gegen den Anhänger der Zugmaschine fuhr.

Der Rettungshubschrauber „Northern Rescue 1“, der in St. Peter-Ording stationiert ist, wurde angefordert. Dieser flog den 28-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Jugendliche blieb unverletzt. (rei/dpa)