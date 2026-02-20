Gerade mal drei Jahre alt – und schon im Rennteam: Motocross-Talent Mio Ritter aus Schleswig-Holstein hat einen Vertrag beim Juniorteam von KMP-Honda-Racing unterschrieben. Der Mini-Fahrer sorgt nicht nur auf der Strecke, sondern auch auf Tiktok für Aufsehen.

Ein Dreijähriger unterschreibt einen Vertrag bei einem Rennteam – klingt völlig surreal. Doch Motocross-Talent Mio Ritter, auch bekannt als Hauptdarsteller des 41.400 Follower starken Tiktok-Kanals „mx_knightbrothers“, hat genau das nun geschafft. Beim Juniorteam der Profimannschaft KMP-Honda-Racing unterschrieb der dreijährige Mio aus Kellinghusen (zusammen mit seiner Mutter Nadine) einen Vertrag für die anstehende Saison 2026.

Kind fährt erst seit einem Jahr