Judenhass im Norden: Hunderte Vorfälle gemeldet – aber Zahlen sinken wieder

Täglich Anfeindungen, Bedrohungen, Angriffe: Für Jüdinnen und Juden in Schleswig-Holstein ist Antisemitismus weiter bittere Realität. Zwar wurden 2025 weniger Vorfälle registriert als im Jahr zuvor. Doch von Entwarnung will niemand sprechen – im Gegenteil.

Die landesweite Informations- und Dokumentationsstelle Antisemitismus in Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr 411 antisemitische Vorfälle registriert. Das entspricht einem Rückgang um rund 30 Prozent im Vergleich zu 2024 mit 588 Fällen. Dennoch spricht Projektleiter Joshua Vogel weiter von einer „extrem angespannten Lage“ – sowohl auf Basis der erfassten Vorfälle als auch durch Erkenntnisse aus der Vernetzung mit jüdischen Communities.

Antisemitismus: Die meisten Vorfälle sind Botschaftstaten

Die Mehrzahl der dokumentierten Bedrohungen richtete sich laut Vogel gegen Jüdinnen und Juden. Die meisten Vorfälle ereigneten sich im öffentlichen Raum und seien als Botschaftstaten zu verstehen. Die Folgen für Jüdinnen und Juden in Schleswig-Holstein seien massiv und Ausdruck eines „wachsend gesamtgesellschaftlich antisemitischen Grundrauschens“, das seit 2023 zu beobachten sei.

Antisemitismus trete im Norden in verschiedenen Formen auf, gehäuft auch israelbezogen – von Schmierereien über Beleidigungen bis zu körperlichen Angriffen. Nur 4,3 Prozent der Fälle seien bei der Polizei gemeldet worden, sagte Madó Dreher vom Verein Zebra. Vogel ergänzte, das hohe Aufkommen von Antisemitismus ermüde Betroffene zunehmend und halte sie davon ab, Erlebtes zu melden.

Judenhass in der Öffentlichkeit zunehmend enthemmt

Nach Angaben der Dokumentationsstelle erschwert Antisemitismus insbesondere Jüdinnen und Juden die Teilhabe am öffentlichen Leben. Auch Bemühungen, jüdisches Leben als alltägliche Selbstverständlichkeit sichtbarer zu machen, würden dadurch behindert.

Der Landesbeauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, Gerhard Ulrich, zeigte sich besorgt. Das hohe Niveau der Angriffe und Bedrohungen sei auch mit Blick auf bundesweite, europäische und internationale Entwicklungen alarmierend. Antisemitismus trete immer selbstverständlicher im öffentlichen Raum auf – offen, aggressiv und zunehmend enthemmt.

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Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr sei kein Hinweis auf eine Trendwende, sagte Ulrich. Jüdinnen und Juden seien täglich Anfeindungen und Bedrohungen ausgesetzt. Antisemitismus sei längst kein Randphänomen mehr: „Wenn wir mit Überzeugung sagen, für Antisemitismus sei kein Platz bei uns, dann müssen wir doch zugleich feststellen: Er hat längst Platz genommen.“

Von den registrierten Vorfällen wurden 327 einem israelbezogenen Antisemitismus zugeordnet, 2024 waren es 504. Vogel betonte, der Begriff könne irritieren, weil er nahelege, diese Form habe nichts mit Jüdinnen und Juden in Schleswig-Holstein zu tun. Das Gegenteil sei der Fall. (dpa/mp)