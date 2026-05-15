Johannes B. Kerner über Sylt: „Irgendetwas macht diese Insel mit mir“

Johannes B. Kerner nennt Sylt seine „gedankliche Heimat“. Im Interview spricht der Moderator über seine besondere Verbindung zur Insel, seine liebsten Orte und warum er dort ein anderer Mensch wird.

Er ist eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft, doch wenn Johannes B. Kerner am Ellenbogen spazieren geht oder in der „Sansibar“ einkehrt, ist er vor allem eines: ein Inselfreund aus tiefster Überzeugung. Seit fast fünf Jahrzehnten verbindet ihn eine Liebe zu Sylt, die weit über eine sich wiederholende Urlaubsliebe hinausgeht. Wir haben mit dem Moderator über seine Wurzeln, den Wandel der Insel und das ganz besondere Sylt-Gefühl gesprochen.

Wer Johannes B. Kerner trifft, merkt schnell: Sobald das Gespräch auf die Insel fällt, verändert sich seine Körpersprache. „Allein wenn wir jetzt darüber reden, lehne ich mich schon entspannt zurück“, sagt er im Interview in seinen Büroräumen an der Rothenbaumchaussee in Hamburg. Obwohl er in Hamburg lebt, nennt er die Insel seine „gedankliche Heimat“. Für den geborenen Rheinländer ist Heimat zwar dort, wo die Menschen sind, die er liebt, aber landschaftlich lässt er nichts auf die Nordsee kommen: „Es gibt für mich nichts, was die Nordseeinseln, insbesondere Sylt, schlägt.“

Sylt-Fan Johannes B. Kerner am Sansibar-Strand: Die Sansibar gehört für ihn fest dazu, nicht wegen des Glamours, sondern wegen der Unbeschwertheit. WOLFGANG BARTH/SYLTPRESS Sylt-Fan Johannes B. Kerner am Sansibar-Strand: Die Sansibar gehört für ihn fest dazu, nicht wegen des Glamours, sondern wegen der Unbeschwertheit.

Entspannung beginnt auf dem Hindenburgdamm

Die Entspannung beginnt für Kerner oft schon auf dem Hindenburgdamm. Manchmal nimmt er den Autozug, am liebsten aber lässt er sein Auto in Klanxbüll stehen. „Meine Frau hat mal zu mir gesagt, als wir das erste Mal gemeinsam hier waren: ‚Du bist ein völlig anderer Mensch, seit wir hier am Bahnsteig stehen. Du atmest anders, du hast einen entspannten Gesichtsausdruck‘“, erzählt er schmunzelnd. „Irgendetwas macht diese Insel mit mir.“

Was Sylt bietet, was die Großstadt Hamburg nicht hat? Kerner muss nicht lange überlegen: „Der Himmel ist näher, das Licht ist anders. Die Stille am Deich, das Meeresrauschen, aber auch die Möglichkeit, Freunde zu treffen und gut zu essen – das alles gibt es hier auf wenigen Quadratkilometern in einer unglaublichen Intensität.“

So fing die Sylt-Liebe an

Seit seinen ersten Aufenthalten in den 70er-Jahren im Schullandheim in Rantum hat Kerner die Insel wachsen und sich verändern sehen. Doch der Kern der Insel ist für ihn geblieben. Besonders schätzt er die Freiheit der Küste: „Ein absoluter Luxus ist für mich der fast 40 Kilometer lange Sandstrand, von dem kein einziger Zentimeter Privatbesitz ist. Alles ist öffentlich zugänglich. Man kann sich ins Getümmel stürzen, aber wenn man sich nur 200 Meter weiter weg bewegt, ist man selbst in der Hochsaison völlig allein.“

Sport gehört für Johannes B. Kerner selbstverständlich in den Tagesablauf: Auf Sylt ist er gern mit dem Rad unterwegs oder joggt. WOLFGANG BARTH/SYLTPRESS Sport gehört für Johannes B. Kerner selbstverständlich in den Tagesablauf: Auf Sylt ist er gern mit dem Rad unterwegs oder joggt.

Ob die Braderuper Heide, das Morsum-Kliff oder abgelegene Strandbuden wie das „Kap Horn“ – Kerner liebt die Vielfalt.

Das Besondere an der „Sansibar“

Auch die „Sansibar“ gehört für ihn fest dazu, nicht wegen des Glamours, sondern wegen der Unbeschwertheit: „Ich habe dort meine Kinder auf dem Spielplatz aufwachsen sehen. Die Erwachsenen sitzen im Restaurant, die Kinder spielen, und wenn das Schnitzel kommt, pfeift man einmal kurz. Und das Wichtigste für die Atmosphäre: Es gibt kein künstliches Licht, nur die Sonne oder Kerzen. Das macht es wahnsinnig gemütlich.“ Trotz aller Begeisterung blickt Kerner auch kritisch auf aktuelle Entwicklungen. Besonders das Thema der geschlossenen Geburtsstation bewegt ihn: „Das triggert mich emotional wahnsinnig. Ich finde es bedauerlich, dass es keine ‚echten‘ Sylter Geburten mehr gibt. Ich verstehe die wirtschaftlichen Argumente, aber es hat eine ungute Signalwirkung für junge Familien.“

Johannes B. Kerner kennt auch die Probleme von Sylt

Johannes B. Kerner verschließt die Augen nicht vor den Herausforderungen, vor denen die Insel heute steht. „Ich kenne die Probleme sehr genau: den fehlenden bezahlbaren Wohnraum, die Immobilienpreise und die oft überfüllten Züge.“ Trotz dieser kritischen Punkte hält er die Veränderung für einen Teil der Inselgeschichte. „Veränderung ist für mich nicht per se etwas Negatives, solange die Struktur der Insel vital bleibt“, bekennt er.

In Morsum, ganz im Osten der Insel, wo er sich bewusst wegen der „vitalen dörflichen Struktur“ niedergelassen hat, genießt er die Nachbarschaft. Man trifft sich auf einen Kaffee, hält einen Klönschnack mit Roland Kaiser oder Guido Maria Kretschmer, aber: „Das Schöne ist ja: Man kann sich auf Sylt auch wunderbar unsichtbar machen, wenn man möchte.“

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Wenn Kerner abends am Küchentisch in Hamburg sitzt, gerade wenn er einen anstrengenden, durchgetakteten Tag hinter sich hat, guckt er auf das Foto vom Wattenmeer auf Sylt, das über seinem Kühlschrank hängt. Ausatmen, runterkommen. „Dieser Gedanke an die Insel ist frei für jeden. Dafür brauchst du kein Haus auf Sylt. Das Gefühl, am Strand zu stehen und aufs Meer zu gucken, das ist der wahre Frieden.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de