Viele Menschen könnten ihr Herzinfarkt-Risiko stark verringern. Bei der Vorsorge stehen besonders Bluthochdruck, hohes LDL-Cholesterin, Übergewicht, Diabetes und Rauchen im Fokus – die sogenannten „Big Five“. Chefarzt Nour Eddine El Mokhtari von der Schön-Klinik Rendsburg und Eckernförde sagt im Interview, worauf man achten muss. Nicht nur gesundes Essen und Bewegung sind entscheidend.

Herr Professor El Mokhtari, bei wie vielen Ihrer jährlich 500 Patienten hätte sich ein Herzinfarkt durch eine gesündere Lebensweise oder eine Verringerung von Risikofaktoren vermeiden lassen?

Nour Eddine El Mokhtari: Es ist natürlich ein Stück weit Spekulation. Aber aufgrund eigener Erfahrungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse würde ich sagen, dass sich mindestens 50 Prozent aller Herzinfarkte vermeiden lassen.