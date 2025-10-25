Eine dunkle Rauchwolke liegt über einem Industriegebiet in Reinfeld (Kreis Stormarn): Dort steht seit Samstagnachmittag eine Jacht in Brand. Die Flammen haben auch auf eine große Lagerhalle übergegriffen. Gleich drei Feuerwehren sind im Einsatz.

Die Feuerwehr wurde um kurz nach 15 Uhr alarmiert und machte sich sogleich auf in die Feldstraße. Auf einer dort gelagerten Jacht war ein Feuer ausgebrochen, die Flammen hatten auch auf die danebenstehende Lagerhalle übergegriffen.

Die Feuerwehren Reinfeld, Bad Oldesloe und Lübeck sind vor Ort, um die brennende Jacht zu löschen. Glücklicherweise sei bislang niemand verletzt worden, so ein Sprecher der Feuerwehr gegen 17 Uhr zur MOPO. Aber: „Die Kräfte vor Ort haben schon gemeldet, dass es ein längerer Einsatz werden könnte.“ Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. (mwi)