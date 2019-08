Ist das noch Heavy Metal?: US-Investor steigt beim Wacken-Festival ein

Wacken -

„Wir sind kein Volksfest“ erklärte Wacken Gründer Holger Hübner noch vor zwei Wochen im MOPO-Interview. Nun sorgt eine Meldung für Aufsehen: Wie das Magazin zuerst „New Business“ berichtete, steigt ein US-Investor beim Veranstalter des Wacken-Festivals ein. Ist das noch Heavy Metal?

Seit 1990 gibt es das Kult-Festival im Schleswig-Hosteinischen Dorf Wacken. Vom Eintagesfestival mit 800 Besuchern in der Kiesgrube, zum – laut den Veranstaltern – größtem Heavy-Metal-Festival der Welt: Wacken hat innerhalb von dreißig Jahren eine beeindruckende Wandlung genommen.

Immer wieder werden Stimmen laut, die dem Festival Kommerz nachsagen. Mit Auftritten von Helene Fischer und Heino befeuerten die Wacken-Macher diese Vorwürfe in der Vergangenheit. Doch mit dem aktuellen Coup könnten kritische Stimmen noch lauter werden: Nun steigt ein US-Investor beim Festival ein.

US-Investor steigt beim Wacken-Festival ein

Wie der Webseite des Bundeskartellamts zu entnehmen sei, berichtet das Magazin „New Business“, plant US-Investor „Providence Equality Partners“ einen Einstieg in die Wacken-Betreiberfirma „ICS GmbH International Concert Service“. Die Tochtergesellschaft des amerikanischen Investors, „Superstruct Entertainment“, soll Gesellschafter der Wacken-Betreiber werden.



Die Firma ist schon an zahlreichen Mega-Festivals weltweit beteiligt: Dem „Sziget“ in Ungarn, dem „Flow Festival“ in Finnland, oder dem „Boardmasters“ in England.

Wacken-Gründer äußern sich zur Zusammenarbeit

Die Wacken-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen äußerten sich bereits zum Einstieg des Investors: „Der Beitritt zum Superstruct-Netzwerk ist eine großartige Nachricht für unser Team und unsere Fans. Wir werden weiterhin erstklassige Erlebnisse durch unser Portfolio an Live-Events bieten, sind nun aber zusätzlich in der Lage, von einem Partner mit globalem Netzwerk und Erfahrung zu profitieren.“



Auch die Professionalität soll durch den Einstieg gesteigert werden. „Das wird uns helfen, weiter zu wachsen und das, was wir tun, noch professioneller zu machen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Superstruct-Team, um auch zukünftig an die Grenzen des Möglichen zu gehen. Unser Ziel bleibt es weiterhin, die Heavy-Metal-Fans auf der ganzen Welt zu begeistern und Menschen mit unseren Live-Aktivitäten glücklich zu machen“, so die beiden Gründer, die weiter für die Geschäftsführung verantwortlich bleiben sollen.