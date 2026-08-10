Nach einer gefährlichen Flucht vor der Polizei in der Nacht zu Sonntag wartet ein umfangreiches Strafverfahren auf einen Jugendlichen (17) aus dem Kreis Segeberg. Zuvor soll er andere Autofahrer auf der A7 durch riskante Manöver gefährdet haben.

Kurz vor Mitternacht meldeten Zeugen der Polizei einen silbernen VW, der von Hamburg kommend auf der A7 in Richtung Norden unterwegs war – und dabei in Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer soll immer wieder riskant überholt und andere Fahrzeuge anschließend ausgebremst haben. In einem Fall konnten die Zeugen laut Polizei nur durch eine Gefahrenbremsung einen Unfall verhindern.

An der Anschlussstelle Bad Bramstedt verließ der VW schließlich die Autobahn. Dort warteten bereits Polizisten mit einer Sperre. Doch anstatt anzuhalten, umfuhr der 17-jährige Fahrer die Sperre und raste in Richtung Bad Bramstedt.

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17-Jähriger flüchtet vor Polizei – Verfolgungsfahrt in Bad Bramstedt

Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf. Doch anstatt auf die Anhaltsignale der Polizei zu reagieren, beschleunigte der Jugendliche, überholte weitere Fahrzeuge und fuhr über eine rote Ampel. Auch als sich zwei Streifenwagen vor und hinter den VW setzten, ließ sich der Fahrer nicht stoppen.

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Die Verfolgungsfahrt führte weiter durch Bad Bramstedt. In einem Kreisverkehr fuhr der 17-Jährige sogar in die falsche Richtung. Als der Jugendliche mit seinem Auto in eine Straße fuhr, die in einer Sackgasse endete, schien die Fahrt zunächst beendet.

Polizistin rettet sich mit Sprung vor dem flüchtenden Auto

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Doch der Jugendliche gab nicht auf. Er fuhr mit dem Wagen auf ein angrenzendes Feld, wendete um eine Baumgruppe und steuerte anschließend auf die Polizisten zu, die inzwischen aus ihren Streifenwagen ausgestiegen waren. Eine Beamtin konnte sich laut Polizei nur durch einen Sprung zur Seite vor einem Zusammenstoß retten.

Danach ging die Flucht weiter. Der 17-Jährige raste durch mehrere Vorgärten und beschädigte dabei zwei geparkte Autos teilweise erheblich. Wenig später verlor er in einer Rechtskurve im Lentföhrdener Weg die Kontrolle über den VW. Der Wagen kam nach links von der Straße ab und landete im Graben.

0,88 Promille: Jugendlicher nach Unfall festgenommen

Polizisten fanden den 17-Jährigen kurz darauf in dem verunglückten Wagen und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei soll er Widerstand geleistet haben. Die Beamten bemerkten bei dem Jugendlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 0,88 Promille. Ein Arzt entnahm ihm anschließend noch eine Blutprobe. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige wieder aus dem Gewahrsam gelassen.

Nun wird gegen ihn wegen mehrerer möglicher Straftaten ermittelt, darunter wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Auch der Verdacht der Nötigung, des Widerstands gegen Polizeibeamte, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis steht im Raum. (mp)