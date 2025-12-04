Influencerin setzt Kaninchen im Wald aus – Jetzt fordert ein Tierheim Geld

Sie soll vier Kaninchen ausgesetzt haben, weil sie mit ihnen überfordert war: Alicia Vosgrau, Influencerin aus Norderstedt bei Hamburg, steht massiv in der Kritik. Tierheim-Mitarbeiter und Follower sind empört und fordern Geld für die Unterbringung der Nager.

Am Mittwoch ging eine Story auf Vosgraus Instagram-Profil „aliciasmumlife“ online, in der sie ihren fast 500.000 Followern erklärt, wie es zu dem Vorfall kam. „Mir ist bewusst, dass es für die nachfolgend aufgezeigte Situation keine Entschuldigung gibt und Überforderung auch keine Rechtfertigung ist“, beginnt sie den Text. Sie sei nach der Geburt ihres Kindes im Juni überfordert gewesen. Das Kind sei ein „Schreikind“ gewesen, ihr Mann habe Anzeichen eines drohenden erneuten Burn-outs gezeigt: „Wir befanden uns in einem totalen Ausnahmezustand.“

Nachdem bereits zwei Kaninchen verendet waren, habe die Familie die restlichen Tiere ausgesetzt, in der Annahme, ihnen damit etwas Gutes zu tun. Vosgrau gab auch bekannt, für sich und ihre Familie inzwischen Unterstützung gesucht zu haben. Zahlreiche Nutzer reagierten in ihren Kommentaren – auch zu anderen Instagram-Beiträgen – empört und mit Boykott-Aufrufen. Die Story war nur begrenzte Zeit sichtbar und am Donnerstagnachmittag nicht mehr zu finden.

Tierheim findet die Kaninchen im August

Das Aussetzen der Nager kam heraus, nachdem das Tierheim im nahegelegenen Henstedt-Ulzburg die vier Kaninchen im August gefunden hatte, berichtet die News-Agentur News5. Eines der Tiere soll die Zeit im Wald nicht überlebt haben.

Die Einrichtung postet alle Fundtiere online. Daraufhin meldete sich im November eine Person: Sie habe den Verdacht geäußert, dass es sich um die Tiere der Influencerin aus Norderstedt handeln könne, sagte die Tierpflegerin Lea Borchardt gegenüber News5.

Tierheim erstattet Anzeige bei der Polizei

Nach Sichtung diverser Posts der Influencerin konnte schnell bestätigt werden, dass es ihre Kaninchen sein müssen. Das Tierheim übergab das gefundene Material der Polizei und erstattete Anzeige. Die Polizei Bad Segeberg prüfte den Fall und übergab ihn ans Ordnungsamt Norderstedt, da es sich nicht um eine Straftat, sondern um eine Ordnungswidrigkeit handele.

Das Tierheim fordert von Vosgrau nun die Übernahme der entstandenen Kosten in Höhe von 2500 Euro. Welche weiteren Konsequenzen der Vorfall für die Influencerin hat, hat die MOPO das Ordnungsamt gefragt. Eine Antwort steht noch aus. (mp)