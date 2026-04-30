In nur einer Nacht: Drei Suff-Fahrer auf Promi-Insel erwischt

Polizisten haben am Dienstagabend in Westerland auf Sylt drei betrunkene Verkehrsteilnehmer erwischt. Darunter einen Mercedes-Fahrer, der mehr als 1,8 Promille hatte.

Gegen 19 Uhr verlor ein Mann (64) auf dem Franz-Korwan-Weg die Kontrolle über sein Moped und verunglückte. Weil bei dem Unfallopfer mehrere Alkoholflaschen gefunden wurden, musste er pusten. Ergebnis laut Polizei: 1,51 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Außerdem soll der Moped-Fahrer keinen Führerschein besessen haben.

Sylt: Blutprobe bei Mercedes-Fahrer angeordnet

Der zweite Fall dann gegen 23.15 Uhr an der Süderstraße. Hier stoppten die Beamten einen Ford, um den Fahrer (51) zu überprüfen. Weil sie bei ihm Alkoholgeruch feststellten und eine leere Bierflasche im Auto fanden, führten sie einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: 0,8 Promille. Den 51-Jährigen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

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Einen weiteren betrunkenen Autofahrer (36) erwischten die Polizisten dann gegen 1 Uhr auf der Johann-Miller-Straße. Dort stoppten die Beamten einen Mercedes. Weil der 36-Jährige am Steuer eine deutliche Alkoholfahne hatte, musste er pusten. Dabei wurden 1,81 Promille festgestellt. Ein Arzt entnahm dem 36-Jährigen eine Blutprobe, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.