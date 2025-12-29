In Nordsee-Ort: Mann verfolgt Passanten und schlägt auf sie ein

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Samstagabend im Nordseeheilbad Büsum mehrere Menschen bedroht und angegriffen. Nach Angaben der Polizei verfolgte der 37-Jährige Passanten, beleidigte sie und versuchte, auf sie einzuschlagen. Schließlich ging er auch auf einen Polizeibeamten los.

Gegen 18.45 Uhr suchten mehrere Betroffene die Polizeistation Büsum auf und baten um Hilfe. Der Mann habe sie zuvor verfolgt, bedroht und attackiert. Im Bereich des Landwegs hielten die Passanten den Aggressor zunächst auf Abstand, bis die Beamten eintrafen.

Betrunkener in Büsum ignoriert Platzverweis der Polizei

Vor Ort traf die Polizei auf einen 37-jährigen Deutschen aus Büsum. Der Mann ignorierte einen Platzverweis und mehrfach die Aufforderung, nach Hause zu gehen. Stattdessen näherte er sich immer wieder einem 39-jährigen Polizisten, ballte die Fäuste und versuchte zweimal, ihn zu schlagen.

Die Beamten brachten den Mann schließlich zu Boden, legten ihm Handschellen an und transportierten ihn zum Polizeirevier nach Heide. Ein Atemalkoholtest ergab 2,09 Promille. Auf richterliche Anordnung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (mp)