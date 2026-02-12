Ein kleiner schwarz-weißer Kater wurde in einer Ferienwohnung auf Sylt gefunden. Die Besitzer? Schon abgereist. Wie es dazu kam und was mit Kater Tommy dann passiert ist.

Ob Schlüssel, Plüschtier oder auch Personalausweis – in Ferienwohnungen wird bekanntlich so einiges vergessen. Einen recht ungewöhnlichen Fund machte das Team der „C-A Ferienwohnungen Sylt“ am vergangenen Sonntag. Ein acht Monate alter schwarz-weißer Kater hatte sich heimlich im Badezimmer versteckt, während sich die Besitzer schon auf den Heimweg gemacht hatten.

Zusammen mit ihrem Team verwaltet Geschäftsführerin Claudia Kochanek knapp 150 Ferienwohnungen auf der Insel Sylt. „So einen Fund haben wir wirklich noch nie gemacht“, erzählt die Vermieterin. Da sie selbst ein Herz für Katzen hat und viele Jahre gute Erfahrungen mit Gästen sammelte, die ihre Vierbeiner immer wieder mit auf die Insel brachten, erlaubt die Vermieterin auch Katzen den Check-in.