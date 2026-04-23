In bitterkalter Nacht: Meerschweinchen nahe Hamburg ausgesetzt

Ein Ehepaar hat am Montagabend in Norderstedt zwei ausgesetzte Meerschweinchen nur knapp vor dem Tod gerettet.

Die kleinen Nager befanden sich in einem Flechtkorb nahe der Straße Harckesheyde und waren durch die niedrigen Temperaturen bereits stark unterkühlt. Die Finder entdeckten den Korb um kurz nach 19 Uhr zufällig unter Wurzeln. Sie nahmen die Tiere sofort an sich, versorgten sie und brachten sie anschließend in ein Tierheim.

Norderstedt: Meerschweinchen ausgesetzt

Die Polizei geht davon aus, dass die Meerschweinchen absichtlich ausgesetzt wurden – und ihr Tod dabei zumindest billigend in Kauf genommen wurde. Es wird wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

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Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (04551) 8843440 zu melden. (rei)