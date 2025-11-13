Im Norden: Weiteres mutmaßliches Hamas-Mitglied festgenommen

Erst am Dienstag wurde ein mutmaßliches Hamas-Mitglied bei der Einreise nach Deutschland festgenommen. Jetzt griff die Polizei wieder zu – dieses Mal im Norden.

Erst am Dienstag wurde ein mutmaßliches Hamas-Mitglied bei der Einreise aus dem Ausland festgenommen – jetzt gab es den nächsten Zugriff. Wieder ging es um Waffen für die Terrororganisation Hamas. Doch dieses Mal schlugen die Ermittler im Norden zu. Die „Bild“ berichtete zuerst.

Mann im Zug auf dem Weg nach Flensburg festgenommen

Am Donnerstagmorgen nahmen Beamte des BKA und der Bundespolizei in einem Zug nach Flensburg den im Libanon geborenen Mahmoud Z. fest. Der Mann war aus Dänemark eingereist und wurde kurz darauf aus dem Verkehr gezogen. Der Vorwurf: Er soll Waffen für die Hamas beschafft und nach Deutschland gebracht haben.

Nach Erkenntnissen der Ermittler soll Mahmoud Z. im August in Hessen ein ganzes Waffenpaket übernommen haben – darunter ein Sturmgewehr, acht Pistolen und mehr als 600 Schuss Munition. Diese soll er anschließend nach Berlin gebracht haben, zu einem weiteren Verdächtigen: Wael F. M., der bereits am 1. Oktober in der Hauptstadt gefasst wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: An Israel übergebene Leiche als deutsch-israelische Geisel Itay Chen identifiziert

Die Waffen sollen für mögliche Anschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland und anderen europäischen Ländern gedacht gewesen sein. (mp/rei)