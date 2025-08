Im Norden: Teenager krankenhausreif geprügelt – Zeugen gesucht

Die Kripo Itzehoe ermittelt gegenwärtig in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung. Grund dafür ist ein Angriff auf einen Teenager in Horst (Kreis Steinburg). Dem wurde aufgelauert, als er am Mittwochabend den Müll rausbringen wollte.

Laut Polizei habe der Vorfall gegen 22.55 Uhr an der Straße An der Heide stattgefunden. Hier habe ein 17-Jähriger das Haus verlassen, um Müll zu entsorgen. Dabei sei er von mehreren Personen unvermittelt angegriffen worden.

Täter drohen mit Messer und prügeln auf Opfer ein

Die Täter drohten dem Teenager zunächst mit einem Messer und sollen dann auf ihn eingeprügelt haben. Das Opfer kam mit Gesichtsverletzungen in eine Klinik. Hinweise auf die Täter konnte der Teenager wegen der Dunkelheit nicht abgeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. (04826) 6299930.