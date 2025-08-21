Mit anderthalb Promille auf dem Strand festgefahren – Polizei kassiert Führerschein

Ihre Irrfahrt endete für eine Transporter-Fahrerin am Mittwochabend am Strand. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) sogar über einen hölzernen Fahrradsteg gefahren.

Laut Polizei war der Besatzung eines Streifenwagens gegen 23.40 Uhr ein Transporter aufgefallen, dessen Rücklichter nicht funktionierten. Vor den Augen der Beamten steuerte das Fahrzeug über einen Holzsteg, der eigentlich für Fahrradfahrende gedacht ist, auf den Strand zu.

Transporter fährt sich am Nordseestrand fest

Dort fuhr sich der Transporter dann im feinen Sandstrand fest. Die Polizisten schritten ein, kontrollierten die Fahrerin (31) und stellten eine Alkoholfahne bei ihr fest. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab 1,55 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.