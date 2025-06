Im Norden: Streit zwischen Jugendgruppen endet mit Messerstich in den Kopf

In Marne (Kreis Dithmarschen) ist es am Sonntagmittag zu einer blutigen Auseinandersetzung unter Jugendlichen gekommen. Dabei wurde ein Teenager schwerstens verletzt – durch einen Messerstich in den Kopf.

Gegen 12.40 Uhr wurde ein Rettungswagen in die Wilhelmstraße gerufen. Dort war ein 18-Jähriger mit einer schweren Kopfverletzung gemeldet worden. Laut Zeugenaussagen sollen sich dort zuvor zwei Gruppen – eine bestand aus zehn, die andere aus drei Jugendlichen – getroffen haben, um Streitigkeiten zu klären.

Rettungshubschrauber mit Notarzt im Einsatz

Nach langer verbaler Auseinandersetzung, so berichtet die Polizei, holte ein Jugendlicher, vermutlich das 18-jährige Opfer, einen Schlagring aus der Tasche und bedrohte damit einen 17-Jährigen aus Marne. Dieser soll daraufhin ein Messer aus der Tasche gezogen und seinen Kontrahenten in den Kopf gestochen haben.

Mit schwersten Kopfverletzungen kam das Opfer wenig später mit einem Rettungshubschrauber ins Westküstenklinikum nach Heide. Der 17-jährige Tatverdächtige floh vom Tatort.

Etwa eine Stunde nach der Tat nahmen Polizisten ihn am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) von Marne fest. Die Kripo ermittelt.