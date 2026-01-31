Im Norden: Sieben Menschen bei Feuer in Mehrfamilienhaus verletzt

Am Morgen brannte es in einem Mehrfamilienhaus im Kreis Plön. Bewohner im Umkreis wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Sieben Menschen wurden verletzt.

Sieben Menschen sind bei einem Brand in Dobersdorf (Kreis Plön) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden vier von ihnen schwer verletzt. Bei den Verletzungen handelt es sich demnach um Rauchgasvergiftungen.

Wegen Feuer: Warnung für Bereich Dobersdorf

Zeugen meldeten am Morgen Flammen, die aus den Fenstern im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses schlugen. Als Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, stellten sie einen Vollbrand des Stockwerkes fest.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung hat die Regionalleitstelle in Kiel eine Warnung für den Bereich Dobersdorf herausgegeben. Bewohner im Umkreis werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen abzuschalten. Zur Brandursache konnte die Polizei bislang nichts sagen. Die Feuerwehr ist noch für Nachlöscharbeiten im Einsatz. (dpa/mp)