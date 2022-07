Im Norden: Schweinelaster kippt um – A7 gesperrt

Ein Unfall hat am frühen Mittwochmorgen zu einer Vollsperrung der Autobahn A7 in Richtung Hamburg geführt. Höhe der Ortsschaft Loop (Kreis Rendsburg-Eckernförde) war ein Schweinelaster von der Bahn abgekommen und in einen Graben gestürzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 5.30 Uhr. Die zuerst am Unfallort eingetroffenen Streifenwagen hätten laut Pressebericht einen polnischen, mit rund 600 Schweinen beladenen Laster auf der Seite liegend im Graben neben der A7 vorgefunden. Einige Schweine hätten schwerverletzt im Umfeld gelegen.

Der Lkw-Fahrer sowie sein Beifahrer hatten bei dem Crash Blessuren davon getragen. Sie kamen in eine Klinik. Neben einem Großaufgebot der Feuerwehr, war auch ein Tierarzt angerückt. Die Autobahn in Richtung Hamburg wurde voll gesperrt. Es kam auch Stunden später noch zu einem großen Rückstau.